ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
30 минут назад

Игрок клуба НХЛ рассказал об отношении к москвичам в России

Lenta.ru

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгар Флеймс» Никита Задоров рассказал об отношении к москвичам жителей других российских регионов. Игрок высказался на канале Spittin' Chiclets в YouTube.

Игрок клуба НХЛ рассказал об отношении к москвичам в России
Фото: СоцсетиСоцсети

«В России никто не любит москвичей. А в Москве никто не любит людей из России. В Москве человек будет снимать квартиру, но купит крутую BMW на последние бабки», — рассказал Задоров. Он добавил, что российская столица очень страдает из-за пробок.

В июне прошлого года Задоров признался, что его не устраивает состояние российской экономики, которое он охарактеризовал как «шаткое». Игрок отметил, что Россия зависит от цены на нефть, а в стране «ничего не производят», кроме натуральных ресурсов.

Уроженец Москвы Задоров в нынешнем сезоне провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Хоккей,Никита Задоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители