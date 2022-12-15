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38 минут назад

Овечкин зарегистрировал новый бренд, посвящённый его погоне за Гретцки

Betassist

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин зарегистрировал новый бренд — THE GR8 Chase.

Овечкин зарегистрировал бренд, посвящённый погоне за Гретцки
Фото: BetassistBetassist

Как сообщает ESPN, Новый бренд 37-летнего россиянина станет частью коммерческого хода Александра, «Вашингтона» и всей НХЛ в его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Отмечается, что в числе функций бренда THE GR8 Chase будет реализация сувенирной продукции, которые будут доступны к покупке после следующего домашнего матча «столичных». Ближайшая домашняя встреча «Вашингтона» состоится с «Даллас Старз» в ночь с 15 на 16 декабря..

Александр Овечкин на 94 шайбы отстаёт от Уэйна Гретцки в борьбе за звание лучшего бомбардира НХЛ всех времён. Накануне россиянин довёл счёт шайб в НХЛ до 800, став автором хет-трика с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3). Следующим в списке целей россиянина идет Горди Хоу с 801 голом, а уже затем и сам Гретцки, чей рекорд держится уже 23 года.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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