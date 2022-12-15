Овечкин зарегистрировал бренд, посвящённый погоне за Гретцки

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин зарегистрировал новый бренд — THE GR8 Chase.
Как сообщает ESPN, Новый бренд 37-летнего россиянина станет частью коммерческого хода Александра, «Вашингтона» и всей НХЛ в его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Отмечается, что в числе функций бренда THE GR8 Chase будет реализация сувенирной продукции, которые будут доступны к покупке после следующего домашнего матча «столичных». Ближайшая домашняя встреча «Вашингтона» состоится с «Даллас Старз» в ночь с 15 на 16 декабря..
Александр Овечкин на 94 шайбы отстаёт от Уэйна Гретцки в борьбе за звание лучшего бомбардира НХЛ всех времён. Накануне россиянин довёл счёт шайб в НХЛ до 800, став автором хет-трика с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3). Следующим в списке целей россиянина идет Горди Хоу с 801 голом, а уже затем и сам Гретцки, чей рекорд держится уже 23 года.