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12 минут назад

Лучшие бомбардиры НХЛ на 2022/2023

Елена Прошина

Среди ста лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги пятеро россиян, в том числе и действующие игроки «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» Александр Овечкин и Евгений Малкин. «Рамблер» публикует список лучших игроков.

Лучшие бомбардиры НХЛ на 2022/2023
Фото: ТАССТАСС

Среди россиян выше всех в рейтинге легенд Национальной хоккейной лиги находится Александр Овечкин. К 14 декабря 37-летний нападающий отметился хет-триком в матче против «Чикаго» и занял третье место в списке лучших снайперов в истории лиги вслед за Уэйн Гретцки и Горди Хоу, пишет «Спорт-Экспресс».

При этом в списке лучших бомбардиров НХЛ Овечкин находится за пределами первой десятки, отмечает «Спортивное обозрение».

Рейтинг игроков по количеству набранных очков за карьеру:

  1. Уэйн Гретцки 2857
  2. Яромир Ягр 1921
  3. Марк Мессье 1887
  4. Горди Хоу 1850
  5. Рон Френсис 1798
  6. Марсель Дионн 1771
  7. Стив Айзерман 1755
  8. Марио Лемье 1723
  9. Джо Сакик 1641
  10. Фил Эспозито 1590
  11. Рэй Бурк 1579
  12. Джо Торнтон 1539
  13. Марк Рекки 1533
  14. Пол Коффи 1531
  15. Стэн Микита 1467
  16. Теему Селянне 1457
  17. Сидни Кросби 1447
  18. Александр Овечкин 1444
  19. Брайан Тротье 1425
  20. Адам Оутс 1420

В первую сотню лучших бомбардиров НХЛ входят также действующие игроки Патрик Кейн (49 место), Евгений Малкин (54 место), Анже Копитар (66 место), Никлас Бэкстрем (91 место), Стивен Стэмкос (93 место) и Патрис Бержерон (95) место.

Также в конце ноября российский форвард Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов в выездных матчах — 403 – после того, как на шестой минуте встречи с «Ванкувер Кэнакс» открыл счет, а на 12-й минуте оформил дубль.

Благодаря этим шайбам, он побил рекорд нападающего Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых на выезде. Кроме того, открыв счет встречи, россиянин повторил рекорд великого чешского форварда Яромира Ягра, который забросил 135 первых шайб в матчах.

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