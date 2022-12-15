Лучшие бомбардиры НХЛ на 2022/2023

Среди ста лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги пятеро россиян, в том числе и действующие игроки «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» Александр Овечкин и Евгений Малкин. «Рамблер» публикует список лучших игроков.
Среди россиян выше всех в рейтинге легенд Национальной хоккейной лиги находится Александр Овечкин. К 14 декабря 37-летний нападающий отметился хет-триком в матче против «Чикаго» и занял третье место в списке лучших снайперов в истории лиги вслед за Уэйн Гретцки и Горди Хоу, пишет «Спорт-Экспресс».
При этом в списке лучших бомбардиров НХЛ Овечкин находится за пределами первой десятки, отмечает «Спортивное обозрение».
В первую сотню лучших бомбардиров НХЛ входят также действующие игроки Патрик Кейн (49 место), Евгений Малкин (54 место), Анже Копитар (66 место), Никлас Бэкстрем (91 место), Стивен Стэмкос (93 место) и Патрис Бержерон (95) место.
Также в конце ноября российский форвард Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов в выездных матчах — 403 – после того, как на шестой минуте встречи с «Ванкувер Кэнакс» открыл счет, а на 12-й минуте оформил дубль.
Благодаря этим шайбам, он побил рекорд нападающего Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых на выезде. Кроме того, открыв счет встречи, россиянин повторил рекорд великого чешского форварда Яромира Ягра, который забросил 135 первых шайб в матчах.