Лучшие бомбардиры НХЛ на 2022/2023

Среди ста лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги пятеро россиян, в том числе и действующие игроки «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» Александр Овечкин и Евгений Малкин. «Рамблер» публикует список лучших игроков.

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Среди россиян выше всех в рейтинге легенд Национальной хоккейной лиги находится Александр Овечкин. К 14 декабря 37-летний нападающий отметился хет-триком в матче против «Чикаго» и занял третье место в списке лучших снайперов в истории лиги вслед за Уэйн Гретцки и Горди Хоу, пишет «Спорт-Экспресс».

При этом в списке лучших бомбардиров НХЛ Овечкин находится за пределами первой десятки, отмечает «Спортивное обозрение».

Рейтинг игроков по количеству набранных очков за карьеру:

Уэйн Гретцки 2857 Яромир Ягр 1921 Марк Мессье 1887 Горди Хоу 1850 Рон Френсис 1798 Марсель Дионн 1771 Стив Айзерман 1755 Марио Лемье 1723 Джо Сакик 1641 Фил Эспозито 1590 Рэй Бурк 1579 Джо Торнтон 1539 Марк Рекки 1533 Пол Коффи 1531 Стэн Микита 1467 Теему Селянне 1457 Сидни Кросби 1447 Александр Овечкин 1444 Брайан Тротье 1425 Адам Оутс 1420

В первую сотню лучших бомбардиров НХЛ входят также действующие игроки Патрик Кейн (49 место), Евгений Малкин (54 место), Анже Копитар (66 место), Никлас Бэкстрем (91 место), Стивен Стэмкос (93 место) и Патрис Бержерон (95) место.

Также в конце ноября российский форвард Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов в выездных матчах — 403 – после того, как на шестой минуте встречи с «Ванкувер Кэнакс» открыл счет, а на 12-й минуте оформил дубль.