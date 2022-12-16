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1 час назад

Кучеров вышел на первое место в НХЛ по количеству результативных передач

Газета.Ru

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» возглавил список лучших ассистентов лиги.

Кучеров вышел на первое место в НХЛ по количеству результативных передач
Фото: ReutersReuters

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» российский форвард отметился ассистентским хет-триком. Игра для «молний» складывалась тяжело: перед заключительным периодом счет был равный 1:1. Затем в течение восьми минут хозяева трижды поразили ворота соперника. Сначала голом отметился Брейден Пойнт, через четыре минуты Брэндон Хагель упрочил лидерство «Тампы», а уже на последних секундах матча поразил пустые ворота соперника. Во всех трех голах поучаствовал Никита Кучеров, выступив в роли ассистента. Это позволило ему возглавить рейтинг лиги по данному показателю.

Теперь на счету российского нападающего 34 результативные передачи в 29 матчах сезона. На втором месте расположился Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». У него 33 ассиста в 31 матче. В тройку лидеров также входит еще один игрок «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Немецкий форвард отметился 32 результативными передачами в 31 матче.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампы-Бэй Лайтнинг» по количеству голевых передач.

Хоккей,Коннор Макдэвид,Леон Драйзайтль,Никита Кучеров,
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