Кучеров вышел на первое место в НХЛ по количеству результативных передач

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» российский форвард отметился ассистентским хет-триком. Игра для «молний» складывалась тяжело: перед заключительным периодом счет был равный 1:1. Затем в течение восьми минут хозяева трижды поразили ворота соперника. Сначала голом отметился Брейден Пойнт, через четыре минуты Брэндон Хагель упрочил лидерство «Тампы», а уже на последних секундах матча поразил пустые ворота соперника. Во всех трех голах поучаствовал Никита Кучеров, выступив в роли ассистента. Это позволило ему возглавить рейтинг лиги по данному показателю.