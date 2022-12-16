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1 час назад

Малкин ценой травмы помог «Питтсбургу» одержать победу в матче НХЛ

Lenta.ru

Клуб «Питтсбург Пингвинс» одержал победу над «Флорида Пантерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Малкин ценой травмы помог «Питтсбургу» одержать победу в матче НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча завершилась со счетом 4:2. На 49-й минуте матча ценой травмы отличился нападающий Евгений Малкин. С паса Синди Кросби шайба попала в колено россиянина и отскочила в ворота «Пантерс». После этого Малкин упал на лед и не мог самостоятельно подняться. Игрок с трудом покинул площадку.

Малкин был признан второй звездой матча. На счету форварда в этой встрече один гол и одна результативная передача.

Ранее Малкин превзошел достижение чеха Яромира Ягра по количеству победных шайб в составе «Питтсбурга». На счету 36-летнего россиянина 79 таких голов в карьере за команду.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником магнитогорского «Металлурга».

Хоккей,Евгений Малкин,Металлург,
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