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53 минуты назад

"Сент-Луис" одолел "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Газета.Ru

"Калгари Флэймз" проиграл "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Поединок, который прошел на стадионе "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари, завершился с результатом 5:2 в пользу "Блюз".

"Сент-Луис" одолел "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Счет в этом поединке на 5-й минуте открыл российский нападающий "блюзменов" Иван Барбашев, его ассистентом выступил Роберт Томас. Также россиянин записал на свой счет голевую передачу. Еще один российский хоккеист "Сент-Луиса" Павел Бучневич записал на свой счет голевую передачу, он помог отличиться Джордану Кайру, и гол, который он оформил при помощи Брэйдена Шенна и Тори Крюга.

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров установил рекорд команды, записав на свой счет 400 голевых передач за 590 матчей. В игре регулярного чемпионата с "Сиэтл Кракен" хоккеист отдал три результативных паса и довел число своих ассистов до 401. НХЛ.

Регулярный чемпионат

"Калгари Флэймз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:5

0:1 - Барбашев (Томас), 04:07;1:1 - Мэки (Дюбе, Линдхольм), 16:01; 1:2 - Кайру (Шенн, Бучневич) 23:08;1:3 - Бучневич (Шенн, Крюг), 43:46; 2:3 - Мэки (Дюбе, Линдхольм), 47:40;2:4 - Саад, 48:58;2:5 - Кайру (Томас, Барбашев), 49:59.

Хоккей,Роберт Томас,Иван Барбашев,Павел Бучневич,Никита Кучеров,Консервативная партия,
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