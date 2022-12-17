"Сент-Луис" одолел "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ

"Калгари Флэймз" проиграл "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Поединок, который прошел на стадионе "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари, завершился с результатом 5:2 в пользу "Блюз".

Счет в этом поединке на 5-й минуте открыл российский нападающий "блюзменов" Иван Барбашев, его ассистентом выступил Роберт Томас. Также россиянин записал на свой счет голевую передачу. Еще один российский хоккеист "Сент-Луиса" Павел Бучневич записал на свой счет голевую передачу, он помог отличиться Джордану Кайру, и гол, который он оформил при помощи Брэйдена Шенна и Тори Крюга.

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров установил рекорд команды, записав на свой счет 400 голевых передач за 590 матчей. В игре регулярного чемпионата с "Сиэтл Кракен" хоккеист отдал три результативных паса и довел число своих ассистов до 401. НХЛ.

Регулярный чемпионат

"Калгари Флэймз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:5