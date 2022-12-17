Россияне разгромили сборную Казахстана на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею со счетом 6:2 победила команду Казахстана в матче Кубка Первого канала . Турнир проходит в Москве на "ЦСКА-Арене".

27 мая по итогам конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) сборным России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года, российские сборные не выступят на юниорском и молодежном мировых первенствах, также команды отстранены от любых соревнований под эгидой организации. Сборная России не была допущена до участия в Евротуре, ее заменила команда Швейцарии.