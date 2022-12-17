Россияне разгромили сборную Казахстана на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею со счетом 6:2 победила команду Казахстана в матче Кубка Первого канала. Турнир проходит в Москве на "ЦСКА-Арене".
В составе сборной России шайбы забросили Константин Окулов (12-я минута), Максим Джиошвили (15), Александр Кадейкин (28), Дмитрий Воронков (33, 52) и Кирилл Семенов (37). У казахстанцев отличились Кирилл Савицкий (3) и выступающий за московский "Спартак" Роман Старченко (43).
Кубок Первого канала стартовал в четверг матчем между сборными Белоруссии и Казахстана, игра закончилась победой белорусов со счетом 4:1.
Сборная России занимает первое место, команда Белоруссии расположилась на второй строке, сборная Казахстана замыкает турнирную таблицу. В заключительном матче турнира сборная России сыграет с белорусами 18 декабря.
27 мая по итогам конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) сборным России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года, российские сборные не выступят на юниорском и молодежном мировых первенствах, также команды отстранены от любых соревнований под эгидой организации. Сборная России не была допущена до участия в Евротуре, ее заменила команда Швейцарии.