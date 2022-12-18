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48 минут назад

Артемий Панарин забросил седьмую шайбу в сезоне

Чемпионат.com

В эти минуты на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

Артемий Панарин забросил седьмую шайбу в сезоне
Фото: Сайт НХЛСайт НХЛ

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче ничейный – 1:1. На 17-й минуте матча российский нападающий Артемий Панарин принёс доя совет команды первый гол в этой игре.

Голевыми передачами в этой атаке отметились шведский нападающий Мика Зибанеджад и канадский форвард Баркли Гудроу.

Хоккей,Артемий Панарин,
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