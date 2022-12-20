ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
25 минут назад

Коннор Макдэвид установил очередной рекорд НХЛ в XXI веке

Betassistиещё 2

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Нападающий «нефтяников» довёл свой бомбардирский счёт до 64 (28+36) очков в 33-й встрече сезона.

Коннор Макдэвид установил очередной рекорд НХЛ в XXI веке
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Макдэвид стал первым хоккеистом в XXI веке и восьмым в истории НХЛ, забившим 28+ голов и отдавшим 36 результативных передач в первых 33 матчах сезона. Семью другими игроками стали Яромир Ягр (сезон-1995/1996), Марио Лемье (сезон-1987/1988, сезон-1988/1989, сезон-1992/1993, сезон-1995/1996), Стив Айзерман (сезон-1988/1989), Берни Николлс (сезон-1988/1989), Уэйн Гретцки (сезон-1981/1982, сезон-1983/1984, сезон-1984/1985, сезон-1986/1987, сезон-1987/1988), Яри Курри (сезон-1983/1984) и Фил Эспозито (сезон-1973/1974).

Напомним, в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Хоккей,Стив Айзерман,Марио Лемье,Коннор Макдэвид,Уэйн Гретцки,Яромир Ягр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители