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41 минуту назад

Капризов записал на свой счет 200-е очко в НХЛ

Вечерняя Москва

Российский форвард американского хоккейного клуба «Миннесота» Кирилл Капризов в понедельник, 19 декабря, преодолел показатель в 200 очков в матчах регулярных чемпионатов НХЛ и был признан первой звездой матча с «Оттавой».

Капризов записал на свой счет 200-е очко в НХЛ
Фото:  Андрей Никеричев / АГН Москва Андрей Никеричев / АГН Москва

В домашней встрече против столичного клуба из Канады россиянин забросил одну шайбу и отметился двумя голевыми пасами. Матч завершился победой американской команды со счетом 4:2, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Теперь на счету российского нападающего 201 очко в НХЛ (93 заброшенных шайбы и 108 ассистов) в 167 матчах. Для достижения этого показателя Капризову потребовалось на один матч больше, чем Евгению Малкину, и на две игры больше, чем Александру Овечкину. При этом абсолютный рекорд за всю историю принадлежит легендарному форварду «Питтсбурга» Сидни Кросби (142 матча).

На прошлой неделе другой российский форвард Александр Овечкин довел свой счет заброшенных шайб в НХЛ до 800. Спортсмен стал первым хоккеистом в истории лиги, кому удалось достичь подобного результата, находясь в составе одного клуба.

Хоккей,Кирилл Капризов,Александр Овечкин,
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