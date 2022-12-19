Капризов записал на свой счет 200-е очко в НХЛ

Российский форвард американского хоккейного клуба «Миннесота» Кирилл Капризов в понедельник, 19 декабря, преодолел показатель в 200 очков в матчах регулярных чемпионатов НХЛ и был признан первой звездой матча с «Оттавой».

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва Андрей Никеричев / АГН Москва

В домашней встрече против столичного клуба из Канады россиянин забросил одну шайбу и отметился двумя голевыми пасами. Матч завершился победой американской команды со счетом 4:2, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Теперь на счету российского нападающего 201 очко в НХЛ (93 заброшенных шайбы и 108 ассистов) в 167 матчах. Для достижения этого показателя Капризову потребовалось на один матч больше, чем Евгению Малкину, и на две игры больше, чем Александру Овечкину. При этом абсолютный рекорд за всю историю принадлежит легендарному форварду «Питтсбурга» Сидни Кросби (142 матча).