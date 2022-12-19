Шестеркин повторил достижение «Рейнджерс» 90-летней давности

«Рейджерс» в гостях победили «Чикаго Блэкхокс» со счетом 7:1. Таким образом, клуб набрал очки в десятой выездной встрече подряд. Успешная серия длится с 13 октября. Единственное поражение команды Шестеркина за этот период случилось в овертайме матча с «Сиэтл Кракен». В прошлый раз подобного достижения в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) игроки «Рейджерс» добивались в сезоне-1931/1932, когда ворота команды защищал Джон Рос Рич. Абсолютный рекорд клуба принадлежит голкиперу Дэйву Керру, который провел 11 гостевых игр подряд с набранными очками в сезоне-1939/1940.