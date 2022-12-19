Виктор Козлов рассказал, кого считает хоккейным Месси

«Шикарный просто матч получился в финале футбольного чемпионата мира, шикарное шоу! Качество игроков, их действия, их обращение с мячом – я получил огромное удовольствие от матча, хотя я не большой специалист в футболе. Кто хоккейный Месси? Малкин, Овечкин — кто-то из них», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.