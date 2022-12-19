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50 минут назад

Виктор Козлов рассказал, кого считает хоккейным Лионелем Месси

Чемпионат.com

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Авангарда» (1:2 Б) оценил финал чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины победила сборную Франции по пенальти (3:3, 4:2 по пен.).

Виктор Козлов рассказал, кого считает хоккейным Месси
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Шикарный просто матч получился в финале футбольного чемпионата мира, шикарное шоу! Качество игроков, их действия, их обращение с мячом – я получил огромное удовольствие от матча, хотя я не большой специалист в футболе. Кто хоккейный Месси? Малкин, Овечкин — кто-то из них», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После поражения «Салават Юлаев» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч уфимский клуб проведёт 21 декабря дома с хабаровским «Амуром».

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