Овечкин сделал подарок сыновьям Хоу

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» встретился с сыновьями канадского игрока Горди Хоу Марком и Марти. Об этом сообщается в Twitter команды.

Фото: David W Cerny / Reuters David W Cerny / Reuters

Братья посетили матч «Вашингтона» и «Детройт Ред Уингс», в котором Овечкин, забросив шайбу, мог выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги и сравняться с их отцом. После матча россиянин, не поразивший ворота соперников, подарил сыновьям Хоу клюшки с автографами.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» в овертайме со счетом 4:3. Овечкин отметился результативной передачей.