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1 час назад

Канадский защитник «Трактора» поделился впечатлениями от России

Чемпионат.com

Канадский защитник «Трактора» Роб Хэмилтон поделился мнением о России и о Континентальной хоккейной лиге. Игрок перешёл в челябинский клуб только во второй половине ноября и успел провести шесть матчей. Хэмилтон ещё не забивал, но уже отдал четыре результативные передачи. Защитник также ответил на вопрос, почему он решил перейти в челябинскую команду.

Канадский защитник «Трактора» поделился впечатлениями от России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Здесь делают всё для того, чтобы мне было комфортно в команде. Мне легко дался переезд из Северной Америки, потому что все вокруг помогают и поддерживают. Я чувствую себя здесь как дома. Команда не лучшим образом провела первую половину сезона, однако в составе «Трактора» отличные игроки. Нам нужно продолжать двигаться вперёд, и ситуация должна улучшиться.

Какое осталось впечатление от России и КХЛ? Мне очень понравился Новосибирск как город. Также отметил бы арену в Омске — это лучший ледовый дворец, в котором я когда-либо играл. Тот матч с «Авангардом» был ещё в стиле рока, а я очень люблю эту музыку.

Чем заинтересовало предложение «Трактора»? Предложение «Трактора» мне показалось интересным. Я несколько раз общался с гендиректором клуба, и у меня осталось положительное впечатление от этого разговора. Я спросил про «Трактор» у своих российских друзей, с которыми играл вместе, и они мне рассказали про команду много позитивных вещей. Поэтому я c хорошим настроением отправился в Челябинск. Контракт у меня на два года, поэтому я надеюсь успешно провести и этот сезон, и следующий.

С кем уже успел подружиться в «Тракторе»? Больше всего я общаюсь с другими легионерами команды — Адамом Альмквистом и Теэму Пулккиненом, которые радушно встретили меня в команде. Никита Тертышный хорошо говорит по-английски. Так же, как и Сергей Калинин, он настоящий лидер команды. Вообще я бы отметил всех ребят, которые стараются помогать мне во всем.

Как мне Челябинск? Мне понравился город. У меня уже появились здесь любимые рестораны. Так что, думаю, я смогу хорошо проводить в Челябинске время», — приводит слова Хэмилтона «РБ Спорт».

Хоккей,Адам Альмквист,Никита Тертышный,Сергей Калинин,ХК Трактор,ХК Авангард,
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