Канадский защитник «Трактора» поделился впечатлениями от России

Чем заинтересовало предложение «Трактора»? Предложение «Трактора» мне показалось интересным. Я несколько раз общался с гендиректором клуба, и у меня осталось положительное впечатление от этого разговора. Я спросил про «Трактор» у своих российских друзей, с которыми играл вместе, и они мне рассказали про команду много позитивных вещей. Поэтому я c хорошим настроением отправился в Челябинск. Контракт у меня на два года, поэтому я надеюсь успешно провести и этот сезон, и следующий.