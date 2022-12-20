Нападающий «Вашингтона» высказался о голевой «засухе» Овечкина

Американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд высказался о погоне капитана команды Александра Овечкина за Горди Хоу и о его голевой «засухе». Российский форвард не смог забить во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». 37-летний капитан не забрасывает уже три матча подряд.