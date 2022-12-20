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54 минуты назад

«Он забьёт ещё 100 голов». Нападающий «Вашингтона» — о голевой «засухе» Овечкина

Чемпионат.com

Американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд высказался о погоне капитана команды Александра Овечкина за Горди Хоу и о его голевой «засухе». Российский форвард не смог забить во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». 37-летний капитан не забрасывает уже три матча подряд.

Нападающий «Вашингтона» высказался о голевой «засухе» Овечкина
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ох, да, он забьёт ещё 100 голов», — приводит слова Дауда Washington Hockey Now.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Овечкин отстаёт от Горди Хоу всего на один шайбу: 800 против 801.

Хоккей,Александр Овечкин,
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