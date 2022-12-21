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1 час назад

Малкин забил в ворота «Рейнджерс» и догнал Фёдорова в списке российских бомбардиров НХЛ

Чемпионат.comиещё 6

В эти минуты на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт второй период, счёт равный — 1:1.

Малкин забил в ворота «Рейнджерс» и догнал Фёдорова в списке российских бомбардиров НХЛ
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин на 35-й минуте игры отметился забитой шайбой, сравняв счёт. Всего в НХЛ на счету россиянина стало 1179 очков в 1012 матчах. Таким образом, он догнал Сергея Фёдорова в списке лучших российских бомбардиров НХЛ. На счету Фёдорова 1179 очков в 1248 играх. Лидером этого списка является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 1446 очков в 1307 матчах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Счёт в матче на первой минуте игры открыл нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер с передачи Винсента Трочека.

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