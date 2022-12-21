В России назвали самого успешного спортсмена 2022 года

Портал Sport24 составил рейтинг самых успешных российских спортсменов уходящего 2022 года. Его возглавил хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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Отметим, что лидерскую позицию в топе Овечкин занимает уже второй год подряд. На втором месте расположился Артемий Панарин, также состоящий в Национальной хоккейной лиге и играющий за «Нью-Йорк Рейнджерс». Замыкает тройку лидеров теннисист Даниил Медведев.

Топ был составлен с помощью анализа финансов, а также медийных и социальных данных. Для каждого спортсмена был рассчитан собственный индекс, который и определил место в рейтинге по каждому критерию. В итоговый список вошли 50 человек.

Помимо Овечкина в списке выделили лидера по числу подписчиков в социальных сетях – им стал боец (UFC) Ислам Махачев с более чем 5,2 миллионами подписчиков. А фигуристка Камила Валиева вошла в рейтинг как спортсменка, о которой в 2022 году чаще всего писали СМИ.