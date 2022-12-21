Гурьянова вывели из состава "Далласа" по семейным обстоятельствам

Российский нападающий Денис Гурьянов выведен из состава клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" на неопределенный срок по семейным обстоятельствам. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.
О сроках возвращения хоккеиста в состав не сообщается. В текущем сезоне Гурьянов провел 25 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и тремя голевыми передачами.
Гурьянову 25 лет, он был выбран "Далласом" на драфте НХЛ в 2015 году в первом раунде под общим 12-м номером. Россиянин в составе "Далласа" в 2020 году вышел в финал Кубка Стэнли, где команда уступила в серии до четырех побед "Тампе" со счетом 2-4. В шестом матче полуфинальной серии против "Калгари" (7:3) Гурьянов оформил покер, став первым российским игроком, который смог забросить четыре шайбы в матче плей-офф НХЛ.
"Даллас" возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 44 очка в 33 матчах. В следующей встрече команда в ночь на 22 декабря сыграет на своей площадке против "Эдмонтона".