Грубая ошибка Капризова привела к голу в ворота «Миннесоты»

В эти минуты на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Миннесоту Уайлд».

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На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче ничейный – 1:1.

В одном из эпизодов игры российский нападающий гостей Кирилл Капризов допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в ворота его команды.

Капризов позволил отличиться канадскому форварду Мэйсону Мактавишу. Гол был забит на 26-й минуте игры. На 37-й минуте матча гости всё-таки сравняли счёт. Точен был Коннор Дьюар. Райан Ривз и Мэйсон Шоу отдали голевые передачи.