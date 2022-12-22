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1 час назад

Овечкин назвал лучший гол в карьере

Lenta.ruиещё 5

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал лучший гол в карьере. Его слова приводит The Athletic.

Овечкин назвал лучший гол в карьере
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хоккеист заявил, что такой стала для него шайба, заброшенная в январе 2006 года в ворота «Финикс Койотс» из положения лежа.

«Не знал тогда, что он станет таким известным — и предположить не мог. Но сейчас, когда я смотрю на этот гол, понимаю, что это был особенный момент», — рассказал он.

Гол Овечкина в ворота «Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории НХЛ по версии журнала ESPN. Нападающий забросил шайбу в падении с острого угла. Та встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:1.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Хоккеист занимает третье место среди лучших снайперов лиги всех времен.

Хоккей,Александр Овечкин,
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