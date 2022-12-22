Сборная России по хоккею может сыграть на турнире в Казахстане

Сборная России может сыграть на хоккейном турнире в Казахстане в апреле 2023 года. Об этом ТАСС в четверг рассказал генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

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В декабре сборные России, Казахстана и Белоруссии приняли участие в Кубке Первого канала в Москве.

"Есть предварительная договоренность о проведении подобного турнира в апреле в Казахстане, - сказал Каратаев. - Турнир должен стать этапом подготовки нашей команды к чемпионату мира".