Сборная России по хоккею может сыграть на турнире в Казахстане

Сборная России может сыграть на хоккейном турнире в Казахстане в апреле 2023 года. Об этом ТАСС в четверг рассказал генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.
В декабре сборные России, Казахстана и Белоруссии приняли участие в Кубке Первого канала в Москве.
"Есть предварительная договоренность о проведении подобного турнира в апреле в Казахстане, - сказал Каратаев. - Турнир должен стать этапом подготовки нашей команды к чемпионату мира".
Чемпионат мира пройдет с 12 по 28 мая в Риге и финском Тампере. Сборная Казахстана сыграет в группе В с командами Канады, Чехии, Латвии, Норвегии, Словакии, Словении и Швейцарии.