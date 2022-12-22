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4 часа назад

Сборная России по хоккею в апреле может сыграть на турнире в Казахстане

ТАССиещё 1

Сборная России может сыграть на хоккейном турнире в Казахстане в апреле 2023 года. Об этом ТАСС в четверг рассказал генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

Сборная России по хоккею может сыграть на турнире в Казахстане
Фото: ТАССТАСС

В декабре сборные России, Казахстана и Белоруссии приняли участие в Кубке Первого канала в Москве.

"Есть предварительная договоренность о проведении подобного турнира в апреле в Казахстане, - сказал Каратаев. - Турнир должен стать этапом подготовки нашей команды к чемпионату мира".

Чемпионат мира пройдет с 12 по 28 мая в Риге и финском Тампере. Сборная Казахстана сыграет в группе В с командами Канады, Чехии, Латвии, Норвегии, Словакии, Словении и Швейцарии.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,Первый канал,
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