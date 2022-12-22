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59 минут назад

Российский хоккеист получил штраф за удар в лицо соперника в НХЛ

Никита Бородкин

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев получил штраф на 5 тыс. долларов за то, что ударил канадского форварда «Торонто Мейпл Лифс» Майкла Бантинга. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу департамента безопасности НХЛ.

Российский хоккеист получил штраф за удар в лицо соперника в НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Матч завершился уверенной победой «Торонто» со счетом 4:1. В одном из его эпизодов Сергачев вышел из себя и ударил рукой по лицу оппонента. Отметим, что подобный штраф — максимально возможное наказание за подобное нарушение.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний россиянин из Нижнекамска вышел на лед в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ. За это время защитнику удалось набрать 27 очков — он забил пять шайб и сделал 22 результативные передачи.

Матч против «Торонто» стал для Сергачева первым после травмы — игрок обороны «молний» отсутствовал в играх с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1) и «Монреаль Канадиенс» (5:1).

Хоккей,Михаил Сергачев,
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