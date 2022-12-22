Российский хоккеист получил штраф за удар в лицо соперника в НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев получил штраф на 5 тыс. долларов за то, что ударил канадского форварда «Торонто Мейпл Лифс» Майкла Бантинга. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу департамента безопасности НХЛ.

Матч завершился уверенной победой «Торонто» со счетом 4:1. В одном из его эпизодов Сергачев вышел из себя и ударил рукой по лицу оппонента. Отметим, что подобный штраф — максимально возможное наказание за подобное нарушение.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний россиянин из Нижнекамска вышел на лед в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ. За это время защитнику удалось набрать 27 очков — он забил пять шайб и сделал 22 результативные передачи.