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1 час назад

"Нью-Йорк Рейнджерс" одолел "Нью-Йорк Айлендерс" в матче НХЛ

Газета.Ruиещё 3

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, завершилась с результатом 5:3 в пользу "Рейнджерс".

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»
Фото: ReutersReuters

Российский нападающий победившей команды Артемий Панарин в этом поединке набрал одно очко, записав на свой счет заброшенную шайбу. Этот гол стал для него девятым в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 15 бросков по своим воротам из 18 нанесенных ударов. Защитник "Айлендерс" Александр Романов в этом поединке набрал два очка, отдав результативную передачу и забросив шайбу, которая стала для него первой в составе клуба из Нью-Йорка и первой в сезоне. Вратарь Илья Сорокин в матче совершил 29 спасений.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Чикаго Блэкхоукс". НХЛ.

Регулярный чемпионат "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 5:30:1 - Ли (Романов, Добсон), 12:48; 1:1 - Панарин (Зибанеджад, Фокс), 17:14; 1:2 - Барзал (Бейли), 22:39; 2:2 - Готье (Гудроу), 25:30; 2:3 - Романов (Барзал), 28:45;3:3 - Гудроу (Готье, Харпур), 43:00;4:3 - Какко (Миллер), 57:13; 5:3 - Трочек (Гудроу, Линдгрен), 58:28.

Хоккей,Игорь Шестеркин,Уолли де Бакер,Илья Сорокин,Артемий Панарин,Александр Романов,
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