Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, завершилась с результатом 5:3 в пользу "Рейнджерс".

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Российский нападающий победившей команды Артемий Панарин в этом поединке набрал одно очко, записав на свой счет заброшенную шайбу. Этот гол стал для него девятым в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 15 бросков по своим воротам из 18 нанесенных ударов. Защитник "Айлендерс" Александр Романов в этом поединке набрал два очка, отдав результативную передачу и забросив шайбу, которая стала для него первой в составе клуба из Нью-Йорка и первой в сезоне. Вратарь Илья Сорокин в матче совершил 29 спасений.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Чикаго Блэкхоукс". НХЛ.