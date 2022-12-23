«Локомотив» прервал победную серию ХК ЦСКА

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

На 15-й минуте Иван Чехович вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные пасы получили Даниил Мисюль и Роман Бычков. На 19-й минуте Максим Шалунов с передачи Андрея Сергеева удвоил преимущество ярославцев. На 26-й минуте Максим Мамин отыграл один гол. На 38-й минуте Никита Черепанов с передачи Сергея Андронова в третий раз забросил шайбу в ворота гостей.