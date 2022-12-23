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22 минуты назад

«Локомотив» прервал победную серию ХК ЦСКА

Чемпионат.comиещё 5

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

«Локомотив» прервал победную серию ХК ЦСКА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На 15-й минуте Иван Чехович вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные пасы получили Даниил Мисюль и Роман Бычков. На 19-й минуте Максим Шалунов с передачи Андрея Сергеева удвоил преимущество ярославцев. На 26-й минуте Максим Мамин отыграл один гол. На 38-й минуте Никита Черепанов с передачи Сергея Андронова в третий раз забросил шайбу в ворота гостей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле сыграет со «Спартаком». ЦСКА примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 26 декабря.

Хоккей,Иван Чехович,Андрей Сергеев,Никита Черепанов,Максим Шалунов,Сергей Андронов,Максим Мамин,Фонбет,Динамо,Спартак,
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