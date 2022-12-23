Овечкин побил рекорд Бурка по числу бросков в створ в матчах НХЛ

Российский нападающий команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в ходе матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы Сенаторз" побил рекорд по числу брошенных шайб в створ ворот. Об этом сообщает РИА Новости. В процессе игры Овечкин ударил по створу 6 раз. Таким образом, общее количество бросков хоккеиста за всю карьеру в НХЛ составило 6 211. Российский нападающий стал рекордсменов по показателю. До этого лучшим по числу бросков был канадский хоккеист Рэю Бурку с результатом 6 209. Ранее сообщалось, что Овечкин достиг отметки в 800 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Кроме того, Овечкин в 136-й раз в карьере открыл счет в матче, побив рекорд лиги. В этом сезоне на счету россиянина 34 очка – 20 шайб + 14 передач.