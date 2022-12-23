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1 час назад

Овечкин побил рекорд Бурка по числу бросков в створ в матчах НХЛ

Москва24

Российский нападающий команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в ходе матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы Сенаторз" побил рекорд по числу брошенных шайб в створ ворот. Об этом сообщает РИА Новости. В процессе игры Овечкин ударил по створу 6 раз. Таким образом, общее количество бросков хоккеиста за всю карьеру в НХЛ составило 6 211. Российский нападающий стал рекордсменов по показателю. До этого лучшим по числу бросков был канадский хоккеист Рэю Бурку с результатом 6 209. Ранее сообщалось, что Овечкин достиг отметки в 800 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Кроме того, Овечкин в 136-й раз в карьере открыл счет в матче, побив рекорд лиги. В этом сезоне на счету россиянина 34 очка – 20 шайб + 14 передач.

Овечкин побил рекорд Бурка по числу бросков в створ в матчах НХЛ
Фото: Москва24Москва24
Хоккей,Александр Овечкин,
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