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45 минут назад

Овечкин побил рекорд по количеству бросков за всю историю НХЛ

Никита Бородкин

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по числу бросков по воротам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Как сообщает «Чемпионат.com», в мачте против «Оттава Сенаторз» на стадион «Канадиен Тайр-центр» хоккеист совершил шесть бросков, но так и не смог забить гол.

Овечкин побил рекорд по количеству бросков за всю историю НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом, за всю свою карьеру в НХЛ Овечкин совершил 6211 бросков, что превосходит предыдущий рекорд, принадлежавший Рэю Бурку — у него на счету 6209 бросков в створ. Сам матч завершился победой «Кэпиталз» со счетом 3:2 в овертайме.

Напомним, что сейчас на счету форварда 800 голов в Национальной хоккейной лиге. Овечкин занимает третье место по этому показателю — на втором месте находится Горди Хоу с 801 шайбой, а рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов в выездных матчах. В ноябре он оформил дубль во встрече с «Ванкувер Кэнакс» и побил рекорд Гретцки, забив на тот момент 403 шайбы.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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