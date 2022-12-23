Овечкин побил рекорд по количеству бросков за всю историю НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по числу бросков по воротам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Как сообщает «Чемпионат.com», в мачте против «Оттава Сенаторз» на стадион «Канадиен Тайр-центр» хоккеист совершил шесть бросков, но так и не смог забить гол.

Таким образом, за всю свою карьеру в НХЛ Овечкин совершил 6211 бросков, что превосходит предыдущий рекорд, принадлежавший Рэю Бурку — у него на счету 6209 бросков в створ. Сам матч завершился победой «Кэпиталз» со счетом 3:2 в овертайме.

Напомним, что сейчас на счету форварда 800 голов в Национальной хоккейной лиге. Овечкин занимает третье место по этому показателю — на втором месте находится Горди Хоу с 801 шайбой, а рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).