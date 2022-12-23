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2 часа назад

Наставник "Вашингтона" Лавиолетт заявил, что для него не стал сюрпризом новый рекорд Овечкина

Газета.Ru

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Питер Лавиолетт прокомментировал рекорд капитана команды Александра Овечкина. 37-летний россиянин в матче с "Оттавой Сенаторз" (3:2 ОТ) регулярного чемпионата НХЛ вышел на первое место в истории лиги по количеству бросков (6211), нанесенных в створ ворот. Овечкин превзошел Рэя Бурка, у которого было 6209 бросков в створ за карьеру. "Без первого не может быть второго, не так ли? Ты должен бросать, чтобы забивать. Это не сюрприз. Но вот, что впечатляет. Он может быть на вершине хит-парадов, посвященных броскам, голам и силовым приемам. Это довольно впечатляет", — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ. Ранее Овечкин высказался о своей безголевой серии из четырех матчей. Хоккеист не может поразить ворота соперников в регулярном чемпионате на протяжении четырех матчей.

Наставник "Вашингтона" Лавиолетт заявил, что для него не стал сюрпризом новый рекорд Овечкина
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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