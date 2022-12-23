Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал очередной необычный рекорд Овечкина

«Без первого не может быть второго, не так ли? Ты должен бросать, чтобы забивать. Это не сюрприз. Но вот что впечатляет. Он может быть на вершине хит-парадов, посвящённых броскам, голам и силовым приёмам. Это довольно впечатляет», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.