Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов: когда-нибудь Овечкин обойдет Горди Хоу

Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сравнялся с легендарным Горди Хоу в списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин открыл счет в матче против "Виннипег Джетс".

Фото: Geoff Burke/Reuters Geoff Burke/Reuters

Историческую шайбу Овечкин забросил на последней минуте первого периода. В списке снайперов Овечкин и Хоу теперь делят вторую строчку. Лидирует по количеству заброшенных шайб Уэйн Гретцки (894). 14 декабря россиянин преодолел рубеж в 800 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ, став третьим, кому удалось покорить данный рубеж, после Гретцки и Хоу. За "Вашингтон" Овечкин выступает с 2005 года.