ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-9° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
41 минуту назад

Овечкин сравнялся с Хоу в списке снайперов НХЛ

Газета.Ruиещё 5

Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сравнялся с легендарным Горди Хоу в списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин открыл счет в матче против "Виннипег Джетс".

Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов: когда-нибудь Овечкин обойдет Горди Хоу
Фото: Geoff Burke/ReutersGeoff Burke/Reuters

Историческую шайбу Овечкин забросил на последней минуте первого периода. В списке снайперов Овечкин и Хоу теперь делят вторую строчку. Лидирует по количеству заброшенных шайб Уэйн Гретцки (894). 14 декабря россиянин преодолел рубеж в 800 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ, став третьим, кому удалось покорить данный рубеж, после Гретцки и Хоу. За "Вашингтон" Овечкин выступает с 2005 года.

Также он является трехкратным чемпионом мира. В текущем сезоне Овечкин забросил 21 шайбу. Ранее главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Питер Лавиолетт высказался о том, как нападающий клуба Александр Овечкин реагирует на то, что вскоре он обойдет легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей,Питер Лавиолетт,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители