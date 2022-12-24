Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов: когда-нибудь Овечкин обойдет Горди Хоу

Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сравнялся с легендарным Горди Хоу в списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин открыл счет в матче против "Виннипег Джетс".
Историческую шайбу Овечкин забросил на последней минуте первого периода. В списке снайперов Овечкин и Хоу теперь делят вторую строчку. Лидирует по количеству заброшенных шайб Уэйн Гретцки (894). 14 декабря россиянин преодолел рубеж в 800 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ, став третьим, кому удалось покорить данный рубеж, после Гретцки и Хоу. За "Вашингтон" Овечкин выступает с 2005 года.
Также он является трехкратным чемпионом мира. В текущем сезоне Овечкин забросил 21 шайбу. Ранее главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Питер Лавиолетт высказался о том, как нападающий клуба Александр Овечкин реагирует на то, что вскоре он обойдет легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).