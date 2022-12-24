Фанаты «Вашингтона» оставили послание у дома Овечкина

Настасья Овечкина, супруга российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в своих соцсетях показала, что фанаты клуба оставили у дома россиянина после его исторического достижения в сегодняшнем матче против «Виннипега».
Поклонники «Кэпиталз» оставили баннер прямо на воротах перед домом Овечкина, поздравив его с 802-й заброшенной шайбой в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сегодня «Вашингтон» на своем льду принимал «Виннипег» и одержал победу со счетом 4:1. Россияне поучаствовали в трех из четырех голов «Кэпиталз». Овечкин открыл счет в матче в самой концовке первого периода. Во втором периоде россиянин выступил в роли ассистента Сонни Милано. Через несколько минут Ник Дауд забросил третью шайбу.
В заключительной 20-минутке игроки «Кэпиталз» пропустили одну шайбу, а на последней минуте Овечкин поразил пустые ворота соперника. В роли его ассистента выступил Евгений Кузнецов.
Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.
Ранее Евгений Кузнецов признался, что его ненавидела бы половина мира, если бы он сам реализовал бросок, а не отдал передачу под 802-й гол Овечкина.