Фанаты «Вашингтона» оставили послание у дома Овечкина

Настасья Овечкина, супруга российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в своих соцсетях показала, что фанаты клуба оставили у дома россиянина после его исторического достижения в сегодняшнем матче против «Виннипега».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Поклонники «Кэпиталз» оставили баннер прямо на воротах перед домом Овечкина, поздравив его с 802-й заброшенной шайбой в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Сегодня «Вашингтон» на своем льду принимал «Виннипег» и одержал победу со счетом 4:1. Россияне поучаствовали в трех из четырех голов «Кэпиталз». Овечкин открыл счет в матче в самой концовке первого периода. Во втором периоде россиянин выступил в роли ассистента Сонни Милано. Через несколько минут Ник Дауд забросил третью шайбу.

В заключительной 20-минутке игроки «Кэпиталз» пропустили одну шайбу, а на последней минуте Овечкин поразил пустые ворота соперника. В роли его ассистента выступил Евгений Кузнецов.

Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.