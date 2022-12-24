Тренер "Вашингтона" назвал невероятными достижения Овечкина в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин достиг невероятных высот за время выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение в субботу высказал главный тренер столичной команды Питер Лавиолетт, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
37-летний Овечкин сделал дубль в домашнем матче с "Виннипегом" (4:1) и довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах до 802. Он обошел канадца Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидером по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (894 шайбы).
"Я не хочу говорить, что такое происходит раз в жизни, но такие моменты в хоккее случаются редко, - сказал Лавиолетт. - Вы ставите игру на паузу, чтобы отметить кого-то за такое особое достижение. То, чего он смог добиться здесь, в "Вашингтоне", поистине невероятно, и у вас есть возможность в такой вечер, как сегодня, просто еще раз насладиться моментом, который произошел. Это нечто особенное".
"Вашингтон" одержал 10 побед в последних 11 матчах. Наставник "Вашингтона" отметил, что в матче против "Виннипега" его подопечные допускали больше ошибок, чем обычно: "Сегодня мне показалось, что мы были немного неряшливее, чем в предыдущих играх. Но это могло быть связано с графиком и рутинной работой. Учитывая все это, я был впечатлен нашей командой".