Тренер "Вашингтона" назвал невероятными достижения Овечкина в НХЛ

"Я не хочу говорить, что такое происходит раз в жизни, но такие моменты в хоккее случаются редко, - сказал Лавиолетт. - Вы ставите игру на паузу, чтобы отметить кого-то за такое особое достижение. То, чего он смог добиться здесь, в "Вашингтоне", поистине невероятно, и у вас есть возможность в такой вечер, как сегодня, просто еще раз насладиться моментом, который произошел. Это нечто особенное".