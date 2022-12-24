Овечкин: теперь впереди меня только один хоккеист

Россиянин остался с Гретцки один на один.
Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил свою погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Всё будем делать шаг за шагом! Теперь впереди меня только один хоккеист. Но не будем торопиться. Впереди ещё и католическое Рождество. Я хочу провести это время с семьёй, насладиться тем, что обошёл Горди Хоу, немного расслабиться и отдохнуть», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».
Минувшей ночью «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХ обыграл «Виннипег Джетс» (4:1). Овечкин в этой встрече отметился дублем, а второй его гол стал его 802 м точным броском в НХЛ, что позволило россиянину выйти на чистое второе место в списке лучших снайперов лиги. «Великая восьмёрка» отодвинул на третье место легендарного канадца Горди Хоу (801). Рекорд принадлежит Гретцки (894).