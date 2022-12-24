Овечкин: теперь впереди меня только один хоккеист

«Всё будем делать шаг за шагом! Теперь впереди меня только один хоккеист. Но не будем торопиться. Впереди ещё и католическое Рождество. Я хочу провести это время с семьёй, насладиться тем, что обошёл Горди Хоу, немного расслабиться и отдохнуть», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».