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32 минуты назад

НХЛ поздравила Овечкина с 802-й шайбой в лиге

Матч ТВ

Пресс служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поздравила российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который обошел Горди Хоу по голам в НХЛ.

НХЛ поздравила Овечкина с 802-й шайбой в лиге
Фото: REUTERS / Geoff Burke-USA TODAY SportsREUTERS / Geoff Burke-USA TODAY Sports

В ночь на субботу «Вашингтон» дома обыграл «Виннипег» со счетом 4:1. Овечкин забросил две шайбы. Россиянин забил 802 й гол за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое второе место, обойдя Хоу (801 шайба). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

— Поздравляем, Ови, — написала пресс служба НХЛ в Twitter.

В социальных сетях НХЛ появилось несколько публикаций о достижении Овечкина. Лига также выложила коллаж с Овечкиным, который смотрит на картину с Хоу и Уэйном Гретцки.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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