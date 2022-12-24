НХЛ поздравила Овечкина с 802-й шайбой в лиге

Пресс служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поздравила российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который обошел Горди Хоу по голам в НХЛ.

Фото: REUTERS / Geoff Burke-USA TODAY Sports REUTERS / Geoff Burke-USA TODAY Sports

В ночь на субботу «Вашингтон» дома обыграл «Виннипег» со счетом 4:1. Овечкин забросил две шайбы. Россиянин забил 802 й гол за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое второе место, обойдя Хоу (801 шайба). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

— Поздравляем, Ови, — написала пресс служба НХЛ в Twitter.