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1 час назад

Шведский хоккеист Классон продлил контракт с ЦСКА

ТАСС

Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА продлил контракт со шведским защитником Фредриком Классоном на два года. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе армейского клуба.

Шведский хоккеист Классон продлил контракт с ЦСКА
Фото: ТАССТАСС

"Фредрик Классон продлил контракт с ЦСКА на два года", - сообщили в пресс-службе.

Классону 30 лет, он перешел в ЦСКА летом этого года, заключив соглашение на сезон. Его предыдущим клубом была "Тампа", выступающая в Национальной хоккейной лиге. За ЦСКА Классон провел в 41 матч и набрал 12 очков (3+9) по системе "гол+пас".

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