Овечкин дал интервью американскому телеканалу на русском языке

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который в недавней игре своей команды забил две шайбы и вышел на чистое второе место в рейтинге лучших снайперов НХЛ за всю историю лиги, дал послематчевое интервью американскому телеканалу на русском языке. Об этом стало известно в субботу, 24 декабря.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

Сразу после игры иностранный журналист задал вопрос хоккеисту, хочет ли он что-нибудь передать своим родителям. В ответ на это Овечкин признался в любви своей семье на русском языке. После спортсмен перевел для публики сказанное, и болельщики на стадионе приветствовали речь аплодисментами.

Ранее стало известно, что помимо болельщиков и партнеров по команде, с уникальным достижением Овечкина в полном составе поздравили соперники по прошедшему матчу, хоккеисты «Виннипег Джетс».