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1 час назад

Мостовой: Овечкин – это Роналду от мира хоккея

Rusfootballиещё 2

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сравнил российского хоккеиста Александра Овечкина с португальским футболистом Криштиану Роналду. – Овечкин – Месси от мира хоккея? Роналду. Потому что снайпер и мощный. Месси – это Макдэвид. Овечкин в 37 лет бьет рекорды – он великий хоккеист, – цитирует Мостового "Чемпионат".

Мостовой сравнил Овечкина с Роналду
Фото: NHLNHL

Александр Овечкин в текущем сезоне забросил 22 шайбы за хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз". Овечкин идет седьмым в гонке снайперов. Александра опережает Коннор Макдэвид, выступающий за "Эдмонтон Ойлерз".

Коннор забросил сразу 30 шайб. Лионель Месси на минувшем чемпионате мира по футболу стал обладателям золотых медалей турнира со сборной Аргентины.

Криштиану Роналду в составе Португалии вылетел с турнира на стадии 1/4 финала, уступив в основное время сборной Марокко. Криштиану на данный момент является свободным агентом. В ноябре 2022 года контракт с ним расторг английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

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