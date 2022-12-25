Мостовой сравнил Овечкина с Роналду

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сравнил российского хоккеиста Александра Овечкина с португальским футболистом Криштиану Роналду. – Овечкин – Месси от мира хоккея? Роналду. Потому что снайпер и мощный. Месси – это Макдэвид. Овечкин в 37 лет бьет рекорды – он великий хоккеист, – цитирует Мостового "Чемпионат".

Фото: NHL NHL

Александр Овечкин в текущем сезоне забросил 22 шайбы за хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз". Овечкин идет седьмым в гонке снайперов. Александра опережает Коннор Макдэвид, выступающий за "Эдмонтон Ойлерз".

Коннор забросил сразу 30 шайб. Лионель Месси на минувшем чемпионате мира по футболу стал обладателям золотых медалей турнира со сборной Аргентины.