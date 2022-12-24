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38 минут назад

Овечкина признали первой звездой недели в НХЛ

ТАССиещё 4

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в субботу сообщает пресс-служба лиги.

Овечкина признали первой звездой недели в НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Овечкин забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи в трех матчах. В субботу россиянин сделал дубль в домашнем матче с "Виннипегом" (4:1) и довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах до 802. Он обошел канадца Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидером по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Второй звездой недели признан российский вратарь "Колорадо" Александр Георгиев. Он помог своей команде одержать три победы в трех матчах. Голкипер отразил 96,5% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 0,94 шайбы за игру. Россиянин провел один матч "на ноль".

Третьей звездой признали шведского нападающего "Ванкувера" Элиаса Петтерссона. За два матча он забросил две шайбы и сделал пять результативных передач.

Хоккей,Элиас Петтерссон,Александр Георгиев,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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