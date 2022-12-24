Нападающего Широкова возмутила реакция публики на гимн РФ в Астане

Нападающий ХК «Автомобилист» Сергей Широков раскритиковал болельщиков казахстанского клуба «Барыс» за то, что они не встали во время исполнения гимна России. Об этом пишет «Чемпионат».

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Широков подчеркнул, что во всех странах людей учат вставать, когда играет гимн страны.

«Много людей сидело сегодня, когда играл российский гимн, я думаю, что это неприемлемо», - заявил спортсмен.

Матч, прошедший в Астане на стадионе «Барыс Арена» завершился победой хозяев в серии послематчевых буллитов (4:5), сообщает «Газета.Ru».