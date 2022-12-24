Нападающего Широкова возмутила реакция публики на гимн РФ в Астане

Нападающий ХК «Автомобилист» Сергей Широков раскритиковал болельщиков казахстанского клуба «Барыс» за то, что они не встали во время исполнения гимна России. Об этом пишет «Чемпионат».
Широков подчеркнул, что во всех странах людей учат вставать, когда играет гимн страны.
«Много людей сидело сегодня, когда играл российский гимн, я думаю, что это неприемлемо», - заявил спортсмен.
Матч, прошедший в Астане на стадионе «Барыс Арена» завершился победой хозяев в серии послематчевых буллитов (4:5), сообщает «Газета.Ru».
По данным издания, в настоящее время «Автомобилист» после 41 встречи возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 60 очков. «Барыс» занимает восьмое место на Востоке, набрав 41 очко в 43 матчах