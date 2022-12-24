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1 час назад

Хоккеист умер, потеряв сознание во время матча в Москве

Газета.Ru

Хоккеист умер во время матча между любительскими командами «Арсенал III» и «Jersey 53». Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Хоккеист умер, потеряв сознание во время матча в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, трагедия произошла на ледовой арене на улице Яблочкова в Москве. 45-летнему хоккеисту стало плохо, он упал на лед. Мужчина скончался по дороге в больницу, несмотря на помощь врачей.

В сентябре канадский нападающий хоккейной команды «Эр Сентенниалс» Илай Полфриман умер во время матча.

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков ушел из жизни в возрасте 18 лет. Причины смерти хоккеиста не сообщаются.

Хоккей,
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