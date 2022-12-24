Хоккеист умер, потеряв сознание во время матча в Москве

Хоккеист умер во время матча между любительскими командами «Арсенал III» и «Jersey 53». Об этом сообщает «РЕН ТВ».
По информации источника, трагедия произошла на ледовой арене на улице Яблочкова в Москве. 45-летнему хоккеисту стало плохо, он упал на лед. Мужчина скончался по дороге в больницу, несмотря на помощь врачей.
В сентябре канадский нападающий хоккейной команды «Эр Сентенниалс» Илай Полфриман умер во время матча.
Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков ушел из жизни в возрасте 18 лет. Причины смерти хоккеиста не сообщаются.