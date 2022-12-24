Хоккеист умер, потеряв сознание во время матча в Москве

Хоккеист умер во время матча между любительскими командами «Арсенал III» и «Jersey 53». Об этом сообщает «РЕН ТВ».

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По информации источника, трагедия произошла на ледовой арене на улице Яблочкова в Москве. 45-летнему хоккеисту стало плохо, он упал на лед. Мужчина скончался по дороге в больницу, несмотря на помощь врачей.

В сентябре канадский нападающий хоккейной команды «Эр Сентенниалс» Илай Полфриман умер во время матча.