На чемпионате по хоккею произошел скандал с российским гимном

Капитан екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Сергей Широков возмутился реакцией зрителей на арене в Астане, которые не встали во время гимна России перед матчем регулярного чемпионата, и назвал их поведение неприемлемым. Об этом сообщает РИА Новости.

«С детства учат, что, когда гимн страны играет, нужно вставать. Много людей сидело сегодня, когда играл российский гимн, я думаю, что это неприемлемо», — заявил Широков во время флеш-интервью телеканалу КХЛ ТВ.

Матч прошел в субботу, 24 декабря. «Автомобилист» проиграл на выезде астанинскому «Барысу» (4:5, по буллитам).

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира, а российских спортсменов лишить флага и гимна сроком на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил введение санкций сроком на два года.