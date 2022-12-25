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28 минут назад

Тренер сборной России по хоккею Жамнов назвал Овечкина хоккейным Месси

Газета.Ru

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов ответил на вопрос о том, какого представителей этого вида спорта можно сравнить с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Месси в составе своей национальной команды стал чемпионом мира. В финале турнира, прошедшего в Катаре, южноамериканцы оказались сильнее Франции в серии послематчевых пенальти. Сам 35-лений форвард был признан лучшим игроком мундиаля.

Тренер сборной России по хоккею назвал Овечкина хоккейным Месси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сложно сравнивать хоккеиста и футболиста. Чемпионат мира по хоккею проходит каждый год, а по футболу раз в четыре, поэтому здесь много нюансов. Очень рад за Месси, для него это было как мечта всей жизни. Все-таки пятый ЧМ для него. Он столько трофеев выиграл, но никогда не был чемпионом мира. Хотя и был в шаге, проиграл в финале. Поэтому больше болел за него чисто со спортивной точки зрения, чтобы он стал чемпионом. Плюс, думаю, он провел один из лучших чемпионатов мира за свою карьеру. Кто хоккейный Месси? Думаю, Александр Овечкин", - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

В ночь на 24 декабря "Вашингтон Кэпиталз" на своем льду победил "Виннипег Джетс" (4:1). Капитан "столичных" Александр Овечкин записал на свой счет два гола. Теперь в его активе 802 шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и второе место в списке лучших снайперов лиги. Нападающий опередил Горди Хоу, забросившего 801 шайбу. Лучшим снайпером НХЛ за всю историю является Уэйн Гретцки (894).

Ранее олимпийский чемпион Александр Пашков назвал причину, которая может помешать Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки.

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