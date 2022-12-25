Тренер сборной России по хоккею назвал Овечкина хоккейным Месси

"Сложно сравнивать хоккеиста и футболиста. Чемпионат мира по хоккею проходит каждый год, а по футболу раз в четыре, поэтому здесь много нюансов. Очень рад за Месси, для него это было как мечта всей жизни. Все-таки пятый ЧМ для него. Он столько трофеев выиграл, но никогда не был чемпионом мира. Хотя и был в шаге, проиграл в финале. Поэтому больше болел за него чисто со спортивной точки зрения, чтобы он стал чемпионом. Плюс, думаю, он провел один из лучших чемпионатов мира за свою карьеру. Кто хоккейный Месси? Думаю, Александр Овечкин", - приводит слова специалиста Metaratings.ru.