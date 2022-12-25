Тренер «Вашингтона» назвал главный фактор качественной игры Овечкина в сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о достижении Александра Овечкина, который 24 декабря вышел на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обогнав Горди Хоу.
По его словам, основным ключом к успеху Овечкина является стабильность.
«Он снова на ходу, чтобы провести еще один отличный год. Он в прекрасной форме. У него в активе потрясающие способности и талант, когда дело доходит до того, чем он занимается. Он любит игру.
У него есть страсть и цель, когда он выходит на площадку. Я думаю, что все это позволяет ему показывать те фантастические результаты, которые у него есть», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.
В ночь на 24 декабря «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду победил «Виннипег Джетс» (4:1).
Капитан «столичных» Александр Овечкин записал на свой счет два гола. Теперь в его активе 802 шайбы в НХЛ и второе место в списке лучших снайперов лиги.
Ранее Александр Овечкин заявил, что его шокировало решение игроков «Виннипега» поздравить его с рекордным голом.