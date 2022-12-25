ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Тренер «Вашингтона» Лавиолетт назвал главный фактор качественной игры Овечкина в сезоне

Газета.Ru

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о достижении Александра Овечкина, который 24 декабря вышел на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обогнав Горди Хоу.

Тренер «Вашингтона» назвал главный фактор качественной игры Овечкина в сезоне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, основным ключом к успеху Овечкина является стабильность.

«Он снова на ходу, чтобы провести еще один отличный год. Он в прекрасной форме. У него в активе потрясающие способности и талант, когда дело доходит до того, чем он занимается. Он любит игру.

У него есть страсть и цель, когда он выходит на площадку. Я думаю, что все это позволяет ему показывать те фантастические результаты, которые у него есть», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

В ночь на 24 декабря «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду победил «Виннипег Джетс» (4:1).

Капитан «столичных» Александр Овечкин записал на свой счет два гола. Теперь в его активе 802 шайбы в НХЛ и второе место в списке лучших снайперов лиги.

Ранее Александр Овечкин заявил, что его шокировало решение игроков «Виннипега» поздравить его с рекордным голом.

Хоккей,Питер Лавиолетт,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители