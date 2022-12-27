Прирожденный бомбардир: Нападающий «Вашингтона» высоко оценил Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём написал колонку, посвящённую капитану команды Александру Овечкину. Ранее он вышел на второе место в истории НХЛ по голам.

Фото: ТАСС ТАСС

«Хотя я восстанавливаюсь после операции на бедре, внимательно слежу за ним и очень рад за него, что он обогнал Горди Хоу и стал вторым в истории НХЛ, забив свой 802-й гол. Я знаю, что это очень много значит для него, всей его семьи и для нашего клуба.

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Ови заслуживает всяческих похвал. Вот кто он – прирождённый бомбардир. Для него так естественно забивать, и он продолжает это делать.

Для нас, играющих с ним, это было похоже на: «О, он уже достиг 500. Вау. Это прекрасно». Потом ещ` одна веха за другой. Просто невероятно, что он достиг отметки в 800 голов.

Впервые я встретил Алекса на драфте НХЛ 2006 года в Ванкувере после того, как «Кэпиталз» выбрали меня под четвёртым номером. Для организации было довольно круто, что он назвал моё имя. Ови тогда плохо говорил по-английски, но и я тоже. Так что это было здорово.

Я видел Алекса в аэропорту на следующий день, и он прогуливался с трофеем «Колдера», присуждённым новичку года в НХЛ после того, как он выиграл его ранее в тот уик-энд. Всё в те выходные было довольно особенным.

После этого я ещё один сезон отыграл в Швеции, чтобы развиваться, а потом перешёл в «Вашингтон». Ови и вся наша команда здорово помогли мне приспособиться. Очевидно, он знал о городе немного больше, чем я.

В те первые несколько лет мы много тусовались и оба были одиноки. Жили рядом и возили друг друга на игры. Много весёлых моментов.

Сейчас у нас те же отношения, что и тогда, но в нашей жизни участвуют дети. Так что у нас есть другие обязанности вне льда, а не тусоваться, ходить куда-нибудь поужинать и тому подобное. Но у нас все те же разговоры, тот же диалог в раздевалке или во время выездов.

Я думаю, что эволюция является частью жизни. Нам обоим приятно иметь возможность поделиться этим не только друг с другом, но и видеть, как другие игроки в «Кэпиталз» тоже растут и заводят семьи.