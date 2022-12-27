Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-4° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
33 минуты назад

"Нефтехимик" проведет переговоры с одним из лучших снайперов команды по окончании сезона

ТАССиещё 1

Нижнекамский "Нефтехимик" намерен провести переговоры о продлении соглашения с одним из лучших снайперов и бомбардиров команды Павлом Порядиным по окончании нынешнего сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС во вторник сообщил гендиректор нижнекамского клуба Игорь Ларионов.

"Нефтехимик" проведет переговоры с одним из лучших снайперов команды
Фото: Официальный сайт хоккейного клуба СКАОфициальный сайт хоккейного клуба СКА

Трансферное окно в КХЛ закроется 27 декабря. Контракт Порядина истечет в конце апреля 2023 года.

"В ряде СМИ появилась информация о том, что нападающим нашего клуба Павлом Порядиным интересуются ряд команд КХЛ и что "Нефтехимик" не намерен его удерживать. Здесь сказана не вся правда, - сказал Ларионов. - Да, многие клубы интересовались Павлом и обращались к нам с предложением о его переходе. Однако мы с Павлом Порядиным достигли договоренности, что все переговоры относительно его дальнейшей карьеры будем вести по завершении этого сезона".

26-летний Порядин в 43 матчах набрал 23 очка (13 шайб + 10 результативных передач), по этому показателю в команде он уступает только канадскому нападающему Энтони Камара, на счету которого 25 очков (13 + 12) в 40 играх. Ранее нижнекамцы продлили контракты с форвардом Евгением Митякиным (21 очко; 9 + 12) и с одним из самых полезных игроков команды защитником Евгением Кашниковым.

Хоккей,Игорь Ларионов,Евгений Митякин,Фонбет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители