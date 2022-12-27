"Нефтехимик" проведет переговоры с одним из лучших снайперов команды

"В ряде СМИ появилась информация о том, что нападающим нашего клуба Павлом Порядиным интересуются ряд команд КХЛ и что "Нефтехимик" не намерен его удерживать. Здесь сказана не вся правда, - сказал Ларионов. - Да, многие клубы интересовались Павлом и обращались к нам с предложением о его переходе. Однако мы с Павлом Порядиным достигли договоренности, что все переговоры относительно его дальнейшей карьеры будем вести по завершении этого сезона".