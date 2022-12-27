"Нефтехимик" проведет переговоры с одним из лучших снайперов команды

Нижнекамский "Нефтехимик" намерен провести переговоры о продлении соглашения с одним из лучших снайперов и бомбардиров команды Павлом Порядиным по окончании нынешнего сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС во вторник сообщил гендиректор нижнекамского клуба Игорь Ларионов.
Трансферное окно в КХЛ закроется 27 декабря. Контракт Порядина истечет в конце апреля 2023 года.
"В ряде СМИ появилась информация о том, что нападающим нашего клуба Павлом Порядиным интересуются ряд команд КХЛ и что "Нефтехимик" не намерен его удерживать. Здесь сказана не вся правда, - сказал Ларионов. - Да, многие клубы интересовались Павлом и обращались к нам с предложением о его переходе. Однако мы с Павлом Порядиным достигли договоренности, что все переговоры относительно его дальнейшей карьеры будем вести по завершении этого сезона".
26-летний Порядин в 43 матчах набрал 23 очка (13 шайб + 10 результативных передач), по этому показателю в команде он уступает только канадскому нападающему Энтони Камара, на счету которого 25 очков (13 + 12) в 40 играх. Ранее нижнекамцы продлили контракты с форвардом Евгением Митякиным (21 очко; 9 + 12) и с одним из самых полезных игроков команды защитником Евгением Кашниковым.