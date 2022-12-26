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1 час назад

Хоккеистка сборной Швеции: русские врачи дали шприц с неизвестной жидкостью. Я отказалась

Чемпионат.comиещё 1

Шведская хоккеистка Ким Мартин Хассон, выступавшая на позиции вратаря за подмосковный «Торнадо», вспомнила несколько моментов из российского этапа своей карьеры.

Хассон: "Русские врачи дали шприц с неизвестной жидкостью"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вместо бананов в перерыве игрокам давали чай или горячий шоколад. Однажды, когда я поранилась, мне дали шприц с неизвестной жидкостью. Я отказалась», — сказала Хассон в интервью Expressen.

Хассон выступала за «Торнадо» в сезоне-2011/2012, когда стала чемпионкой России и выиграла третий в карьере Кубок европейских чемпионов. Она является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр в составе сборной Швеции.

Хассон стала первым голкипером среди женщин, принявшим участие в четырёх Олимпийских играх, и считается лучшим вратарём в истории женского хоккея своей страны.

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