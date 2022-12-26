Фетисов хочет провести хоккейный матч на Северном полюсе

"Я надеюсь, в следующем году мы сыграем на Северном полюсе. В том году мы провели проект Last Game на озере Байкал, и его обсуждали все мировые СМИ. Понятно, что все виды спорта, которые сегодня популярны, были экологичными, потом уже они переместились на большие стадионы. Баланс развития и сохранения природы является основополагающим. Огромное внимание было к прошлой игре, не менее значимое мероприятие будет на следующий год", - сказал Фетисов.