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58 минут назад

Фетисов надеется в следующем году провести хоккейный матч на Северном полюсе

ТАССиещё 1

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил надежду на проведение в 2023 году хоккейного матча на Северном полюсе с целью привлечь внимание общественности к проблемам экологии. Об этом Фетисов рассказал журналистам в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Фетисов хочет провести хоккейный матч на Северном полюсе
Фото: ТАССТАСС

"Я надеюсь, в следующем году мы сыграем на Северном полюсе. В том году мы провели проект Last Game на озере Байкал, и его обсуждали все мировые СМИ. Понятно, что все виды спорта, которые сегодня популярны, были экологичными, потом уже они переместились на большие стадионы. Баланс развития и сохранения природы является основополагающим. Огромное внимание было к прошлой игре, не менее значимое мероприятие будет на следующий год", - сказал Фетисов.

"Last Game - это проект, поддержанный генсеком ООН, недавно я с ним виделся в Марокко, и он интересовался развитием проекта. Игра на Северном полюсе - это возможность донести миру, что доступность технологий, финансирования, прекращение санкций во всех этих направлениях - единственный шанс спасти Арктику", - добавил олимпийский чемпион.

В 2021 году на льду озера Байкал прошла встреча между командой олимпийских чемпионов и представителями Иркутской области. Игра завершилась со счетом 8:6 в пользу звезд хоккея. В 2022 году матч должен был пройти 8 марта, но мероприятие было отменено.

Хоккей,Вячеслав Фетисов,ООН,
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