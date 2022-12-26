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20 минут назад

Свищев считает Гашека нафталином, а Овечкина гордостью НХЛ и России

Газета.Ru

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сравнил с нафталином и прочитанной книгой чешского вратаря Доминика Гашека, критикующего Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за допуск к матчам российских хоккеистов, в том числе и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Свищев считает Гашека нафталином, а Овечкина гордостью НХЛ и России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«НХЛ — это очень прагматичные ребята, это бизнес-проект, который утвердился десятилетиями. Гашека, думаю, там тоже уважают. Но где он, а где Овечкин, который находится в двух шагах от покорения результатов Гретцки? Гашек — это история, нафталин, прочитанная книга, к которой не хочется возвращаться. Овечкина пусть не трогают, он — реально гордость и НХЛ, и России», — передает слова Свищева «РБ Спорт».

24 декабря Овечкин в матче против «Виннипега» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу, на счету которого 801 шайба в НХЛ, и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. Теперь на счету россиянина 802 шайбы. У лидера снайперской гонки Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Сам Овечкин считает лучшим голом в своей карьере шайбу, заброшенную «Аризоне» 16 ноября 2006 года, когда россиянин отправил ее в ворота, совершив сольный проход и направив ее в цель уже лежа на льду.

Хоккей,Доминик Гашек,Уэйн Гретцки,Дмитрий Свищев,Александр Овечкин,Госдума,
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