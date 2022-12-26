Свищев считает Гашека нафталином, а Овечкина гордостью НХЛ и России

«НХЛ — это очень прагматичные ребята, это бизнес-проект, который утвердился десятилетиями. Гашека, думаю, там тоже уважают. Но где он, а где Овечкин, который находится в двух шагах от покорения результатов Гретцки? Гашек — это история, нафталин, прочитанная книга, к которой не хочется возвращаться. Овечкина пусть не трогают, он — реально гордость и НХЛ, и России», — передает слова Свищева «РБ Спорт».