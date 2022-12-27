Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

ЦСКА впервые за шесть матчей проиграл «Динамо» в КХЛ

Betassist

Московское дерби ЦСКА — «Динамо», проходившее на льду «ЦСКА-Арены» в Москве, завершилось со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

ЦСКА впервые за шесть матчей проиграл «Динамо» в КХЛ
Фото: championat.comchampionat.com

Динамовские хоккеисты открыли счёт уже на третьей минуте матча. В начале второго периода они удвоили своё преимущество. Несмотря на быстрый ответ в виде шайбы Сергея Плотникова, спастись армейцы не сумели.

Таким образом, ЦСКА впервые за шесть последних дерби с московским «Динамо» в КХЛ потерпел поражение. В нынешнем сезоне оппоненты успели встретиться один раз, который остался за красно-синими. Ещё четыре победы армейцы одержали в четырёх матчах 1/4 финала плей-офф КХЛ прошлого сезона.

В нынешнем розыгрыше регулярки ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, а «Динамо» — пятое. Однако у обоих клубов по 57 очков.

Хоккей,Сергей Плотников,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители