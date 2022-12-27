ЦСКА впервые за шесть матчей проиграл «Динамо» в КХЛ

Московское дерби ЦСКА — «Динамо», проходившее на льду «ЦСКА-Арены» в Москве, завершилось со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

Фото: championat.com championat.com

Динамовские хоккеисты открыли счёт уже на третьей минуте матча. В начале второго периода они удвоили своё преимущество. Несмотря на быстрый ответ в виде шайбы Сергея Плотникова, спастись армейцы не сумели.

Таким образом, ЦСКА впервые за шесть последних дерби с московским «Динамо» в КХЛ потерпел поражение. В нынешнем сезоне оппоненты успели встретиться один раз, который остался за красно-синими. Ещё четыре победы армейцы одержали в четырёх матчах 1/4 финала плей-офф КХЛ прошлого сезона.