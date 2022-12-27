Кучеров — лучший в топ-5 правых нападающих НХЛ 2022 года

Хоть многие и пытались, но Кучерова сложно свергнуть с престола лучшего правого нападающего в НХЛ. Такое ощущение, что он доминировал в лиге всегда. Его игра в защите не так хороша, как у игроков в топ-5, но никто не может отрицать тот страх, который одолевает его соперника, когда Кучеров касается шайбы. Неважно, кто это будет — вратарь, который пытается противостоять ему при выходе «один на один» или защитник, который пытается понять, что же сделает Никита в следующем моменте. С Кучеровым будет сложно соперничать всегда. Он является важной причиной, по которой «молнии» считаются одной, если не лучшей командой за последнее десятилетие», — сказано в статье.