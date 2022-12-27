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1 час назад

Кучеров — лучший в топ-5 правых нападающих НХЛ 2022 года

Чемпионат.com

Североамериканский портал Daily Faceoff представил топ-5 лучших правых нападающих НХЛ в 2022 году.

Кучеров — лучший в топ-5 правых нападающих НХЛ 2022 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На пятом месте — нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин. Лидером стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

«Несмотря на то, что в последние несколько сезонов Ничушкин зарекомендовал себя, как отличный оборонительный форвард, в этом году он стал действительно элитным игроком. Во многом это произошло во время его игры в плей-офф, где он сыграл большую роль, как с точки зрения организация игры команды, так и с точки зрения своей надёжности в защите и хорошей игры в прессинге.

Хоть многие и пытались, но Кучерова сложно свергнуть с престола лучшего правого нападающего в НХЛ. Такое ощущение, что он доминировал в лиге всегда. Его игра в защите не так хороша, как у игроков в топ-5, но никто не может отрицать тот страх, который одолевает его соперника, когда Кучеров касается шайбы. Неважно, кто это будет — вратарь, который пытается противостоять ему при выходе «один на один» или защитник, который пытается понять, что же сделает Никита в следующем моменте. С Кучеровым будет сложно соперничать всегда. Он является важной причиной, по которой «молнии» считаются одной, если не лучшей командой за последнее десятилетие», — сказано в статье.

Полностью топ-5 правых крайних выглядит следующим образом:

  1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
  2. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»);
  3. Митч Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»);
  4. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»);
  5. Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»).
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