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1 час назад

Ковальчук: сборная России по хоккею — не «Красная машина», максимум, зелененькая машинка

Газета.Ru

Бывший нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук в интервью на YouTube-канале Вячеслава Фетисова признался, что ему режет слух, когда россияне сами называют национальную команду «Красной машиной».

Ковальчук высказался о сборной России по хоккею
Фото: газета.ругазета.ру

«Сейчас у нас есть программа — «Красная машина». Я, если честно, не совсем понимаю, почему мы сами себя называем «Красная машина». Вашу команду, ваше поколение так назвали канадцы, соперники. Когда мы сами себя так называем, то мне это режет слух. Если мы в последний раз выиграли юниорский чемпионат мира в 2007 году, то мы «зелененькая» машинка, небольшая», — сказал Ковальчук.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Стоит отметить, что недавно руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение отказаться от проведения Кубка мира в 2024 году.

Хоккей,Вячеслав Фетисов,Илья Ковальчук,СБОРНАЯ РОССИИ,
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